Meta визнали винною у порушенні правил захисту даних

Суд Іспанії зобов’язав Meta виплатити 479 млн євро компенсації 87 цифровим медіа, визнавши компанію винною у недобросовісній конкуренції та порушенні європейського регламенту GDPR, повідомляє Reuters.

Суд дійшов висновку, що Meta впродовж 2018-2023 років використовувала персональні дані користувачів «Фейсбук» та «Інстаграм» для поведінкової реклами, що забезпечило їй «суттєву конкурентну перевагу» на ринку онлайн-реклами в Іспанії. Після набуття чинності GDPR (Загальний регламент Європейського Союзу про захист персональних даних) компанія змінила підставу для обробки даних – із згоди користувачів на «необхідність виконання контракту». Згодом європейські регулятори визнали таку практику незаконною, і у 2023 році Meta повернулася до моделі на основі згоди.

За оцінками суду, прибутки компанії від реклами за цей період сягнули щонайменше 5,3 млрд євро, і частина цих коштів Meta отримала з порушенням вимог захисту даних. У компанії заявили, що рішення є «непідтвердженим» та пообіцяли подати апеляцію. Там також наголосили, що користувачі мають повний контроль над своїми даними.

Рішення іспанського суду може стати прецедентом для інших юрисдикцій ЄС: аналогічну справу зараз розглядають у Франції. Це не перший конфлікт Meta з європейськими регуляторами – торік Єврокомісія оштрафувала компанію майже на 800 млн євро за порушення правил конкуренції у «Фейсбук Маркетплейс», а восени цього року ЄС також заявив про можливі порушення вимог Акту про цифрові послуги платформами Meta та «Тікток».