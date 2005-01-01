Мінекономрозвитку створить Центри з підтримки технологій та інновацій в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) розпочинає процедуру створення центрів з підтримки технологій і інновацій в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Як зазначається, робота над цим проектом триває в рамках програми співпраці МЕРТ із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) у 2018 - 2019 роках і розпочнеться після укладення відповідного договору. Центри (або їхні філії) будуть створені на базі університетів, наукових установ, інноваційних структур і технопарків. Їхня робота буде спрямована на надання доступу до патентних і непатентних баз даних, а також на допомогу винахідникам і новаторам із питань використання цих баз даних.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, ініціатива щодо утворення Центрів з підтримки технологій та інновацій сприятиме реалізації політики Уряду щодо підвищення інноваційного потенціалу української економіки, передусім за рахунок ефективного впровадження в ній продуктів ноу-хау від українських інноваторів.

У МЕРТ вважають, що створення центрів з підтримки технологій та інновацій сприятиме спрощенню доступу до баз даних патентної та науково-технічної інформації для винахідників і дослідників, малих і середніх підприємств, представників промислового сектора, а також організації дистанційних ВОІВ із питань інтелектуальної власності в Україні.

ВОІВ з 2009 року реалізує проект зі створенню центрів підтримки технологій і інновацій, спрямований на забезпечення доступу до спеціалізованих баз даних, надання інформації та навчальних матеріалів, а також зміцнення технологічного та інноваційного потенціалу.

Станом на початок 2018 року в світі реалізується 71 національний проект з підтримки інновацій, в рамках цих проектів функціонують 600 центрів і філій.