Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що конфлікт в Україні потрібно вирішувати дипломатичним шляхом

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок поділяє думку, що нині стоїть завдання не допустити подальшої ескалації ситуації навколо України. Але разом з тим уникає питань про можливість поставок Києву оборонних озброєнь.

Як пише «Укрінформ» з посиланням на інтерв’ю міністерки німецькій агенції dpa, журналіст поцікавився, чи можливі, на думку Бербок, поставки Україні оборонної зброї, що не виключав співголова «Зелених» Роберт Габек під час візиту в Україну в травні цього року (Бербок є іншою співголовою партії). У відповідь на це міністерка сказала: «Як країни G7, а також як Європейський Союз, ми чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні України і, перш за все, порушення міжнародного права та порушення суверенітету України призведе до масових політичних та економічних наслідків для Росії. Якщо ми поєднаємо наші курси, це буде довгий список. Але зараз стоїть завдання не допустити подальшої ескалації. Це можна зробити лише дипломатичним шляхом – у Нормандському форматі, а також у рамках Ради НАТО-Росія, а також у рамках ОБСЄ».

На уточнювальне запитання: «Тобто це відмова від будь-яких поставок зброї в Україну?», Бербок заявила: «Подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні».

Таким чином, міністерка фактично ухилилася від відповіді на запитання щодо ставлення Німеччини до можливих поставок оборонної зброї Україні.

Як повідомляв ZAXID.NET, теперішній міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який відвідав Україну раніше цього року як співголова «Зелених», заявив, що Україна, яка потерпає від російської агресії, заслуговує на те, аби Німеччина надала їй засоби для захисту. За це він потрапив під шквал критики, в тому числі з боку однопартійців. Пізніше в керівництві партії пояснили, що малася на увазі допомога в розмінуванні, постачання автомобілів для евакуації поранених тощо. В тодішньому уряді Німеччини ідею Габека відкинув.

Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина з травня 2021 року використовує механізми НАТО, щоб блокувати іншим членам Альянсу можливості постачати оборонні озброєння Україні. Через це Україна намагається домовлятися з цими країнами про поставки зброї безпосередньо.