Основна частина фінансування для імпорту газу вже забезпечена

Україна напередодні зимового періоду накопичила у підземних сховищах 13,2 млрд м3 природного газу, однак для стабільного проходження опалюваного сезону їй необхідно додатково імпортувати понад 4 млрд м3. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

За його словами, основна частина фінансування для цього уже забезпечена, водночас залишається дефіцит коштів приблизно у 100 млн доларів.

Міністр нагадав, що навесні 2025 року Росія знищила приблизно половину потужностей українського газовидобутку. Уже менш ніж за шість місяців їх вдалося відновити на рівні близько 110%.

«Восени Росія знищила ще 40%. Проте, це вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні», – зазначив він.

Міністр додав, що, окрім Норвегії, у забезпеченні України газом беруть участь міжнародні фінансові установи.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький уточнив, що торік компанія закупила близько 6 млрд м3 газу, з яких сотні мільйонів кубометрів було поставлено зі США. За його словами, наразі прямих контрактів із продавцями LNG компанія не має, однак веде активні переговори та співпрацює з польським холдингом Orlen, який постачає зріджений американський газ за терміновими запитами.

Олексій Соболев додав, що Україна також потребує допомоги в постачанні обладнання для підтримки працездатності газової системи в умовах обстрілів: компресорів, турбін та обладнання із закачування газу до сховищ та його доставляння до кінцевих споживачів.