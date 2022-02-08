Протиповітряна оборона України не є абсолюним захистом, але влада працює над розвитком цієї системи. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова».

Резніков нагадав, що Україна має ті ж комплекси протиповітряної оборони, що й РФ, які стоять на озброєнні відповідних дивізіонів. Але паралельно Росія нарощує системи ураження, у тому числі в окупованому Криму.

«Сказати, що ми абсолютно захищені – неможливо. Ідеального прикриття немає, ми над цим працюємо», – переконує міністр. За його словами, Україна має легкі комплекси, які дозволяють у тому числі збивати повітряні цілі, тому висадка російського десанту в Україні буде неможлива, а бомбардування крилатими ракетами з боку РФ Резніков вважає нереалістичним сценарієм, тому що «вони мріють, щоб їх тут квітами зустрічали на вулиці».

Він також закликав «не мріяти» про те, що союзники нададуть Україні дороговартісні комплекси протиповітряної оборони. За словами Резнікова, Міноборони зараз зосереджене на розвитку власної системи.

Резніков також заявив, що США дозволили країнам Балтії передати Україні «дуже цікаві речі», те, «про що ми давно мріяли, що давно просили, а нам колись сказали, що це неможливо».

«Повірте, дуже потужно себе сьогодні почувають ЗСУ, і кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мішеней», – додав глава Міноборони.