Голова Пентагону Ллойд Остін радить Україні зосередити увагу передусім на військових цілях

Атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. З такою заявою виступив голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, пише Bloomberg.

«Такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій», – заявив він і закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

Водночас він також закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні й наголосив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

Bloomberg пише, що коментарі Остіна відразу засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування, зокрема підвищення вартості газу для американських виборців.

Нагадаємо, 22 березня видання Financial Times повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту. Попередження з Вашингтона були начебто адресовані СБУ та ГУР. США нібито стурбовані тим, що коли Україна продовжить завдавати ударів по російських об’єктах, Росія може завдати удару у відповідь «по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід».