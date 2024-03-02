Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе стосовно можливості застосування ракет Taurus в Україні, зокрема для ударів по Кримському мосту. Про це у суботу, 2 березня, повідомив німецький мовник ARD.

У німецькому оборонному відомстві наразі не можуть з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах. За даними міноборони, розмову офіцерів перехопили, а те, про що в ній говорили, імовірно, ніколи не мали оприлюднювати.

Представниця Міноборони країни розповіла журналістам, що наразі Федеральне управління служби військової контррозвідки (BAMAD) проводить не тільки за фактом того, як міг статися витік інформації, але й чи не була версія, що циркулює в Інтернеті, у деяких частинах змодифікована.

Напередодні головна редакторка російського державного телеканалу RT Маргарита Симоньян оприлюднила запис розмови нібито військових високопосадовців про постачання Україні крилатих ракет Taurus. На ньому йдеться про те, що Бундесвер може технічно підтримувати постачання Україні ракет, якщо на це буде рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Темою спілкування стала передача Україні далекобійних ракет та удари ними по «мосту на сході». Розмова також стосувалася навчання українських пілотів та використання крилатих ракет військовими ЗСУ без присутності німецьких військових на території України.

Зокрема, офіцери зазначали, що загалом можна передати Україні 100 таких ракет у два транші, тобто по 50. Німецькі офіцери начебто наголошували, що «міст на сході важко дістати», тому для цього «може знадобитися не десять і навіть не двадцять ракет».

Проте військові Бундесверу, ймовірно, додали, що якщо все ж Taurus передадуть Києву, то ракети зможуть застосувати лише через вісім місяців, адже необхідно забрати можливість «помилкового застосування».

Як пише Bild, канцлер Німеччини назвав розслідування «дуже серйозною справою» і пообіцяв швидке з’ясування обставин.

Taurus – німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. Вони призначені для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО ворога.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus. 22 лютого цього року Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети. Сам Олаф Шольц продовжує виступати проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.