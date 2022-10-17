Збитий іранський дрон-камікадзе Shahed-136

У Міністерстві оборони України закликали громадян не викладати у соцмережі фотографії уламків дронів, на яких видно їх бортовий номер, оскільки цю інформацію можуть використати вороги України для оцінки ефективності роботи дрона. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, після чергової атаки України іранськими дронами-камікадзе деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих «Шахедів».

«Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед», – написала вона

Маляр також пояснила, що ЗМІ окупантів можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.

«Ну і так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон», – додала Маляр.

Вона закликала уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації.

За її словами, деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери «Шахедів».

«Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює», – написала заступниця міністра.

Як інформував ZAXID.NET, 17 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

У відповідь на російську атаку, «Укроборонпром» заявив про розробку «відповіді на іранські. безпілотники»