Імовірність влучання у дрон непідготовленою людиною є вкрай низькою

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав людей самостійно не збивати російські дрони зі стрілецької зброї. Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише «Укрінформ».

«Я хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю, з тим, що з пістолета і карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків, тому що це може призвести до травмування і до більшої біди», – сказав він.

Також він додав, що імовірність влучання у дрон непідготовленою людиною є вкрай низькою. Водночас міністр підтвердив, що під час ранкової атаки столичні поліцейські відкривали вогонь з автоматичної зброї й збили один із іранських дронів.

Відео того, як це відбулося, оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зауважимо, що росіяни атакували дронами-камікадзе Київ. Є загиблі і постраждалі. Водночас українські військові у понеділок вранці збили 37 дронів-камікадзе із 43. Всі вони були запущені по Україні з півдня. Після російської атаки радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко закликав українців, які мають нарізну зброю, самостійно збивати іранські дрони-камікадзе.