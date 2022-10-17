На місцях російських атак уже працюють ремонтні бригади

Внаслідок російської атаки зранку у понеділок, 17 жовтня, зазнали пошкоджень об'єкти енергетики на півночі та у центрі України. НЕК «Укренерго» не виключає застосування графіків аварійного відключення споживачів.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України у трьох областях – Києві, Дніпропетровській та Сумській областях.

«Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки», – написав він.

Своєю чергою, в «Укренерго» повідомили, що вже працюють над усуненням наслідків, при цьому не відкидають можливості введення графіків аварійних відключень.

«Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України», – повідомила прес-служба компанії у Telegram.

Зазначається, що на місцях уже працюють ремонтні бригади.

«Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо у вечірні години доби», – наголосили у компанії.

Як інформував ZAXID.NET, вранці 17 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе іранського виробництва та ракетами низку об'єктів на території України.

Нагадаємо, що минулого тижня росіяни завдали масованих ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях і Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах виникли проблеми з водопостачанням.

Масовані ракетні обстріли призвели й до перебоїв з інтернетом та зв'язком у різних регіонах України. Так, у шести містах були або є складнощі з інтернетом, а у 8 областях частково зник і погіршився зв’язок. Українців закликали зменшити споживання електроенергії у вечірній час понеділка, 10 жовтня, а також у наступні дні. Це необхідно для того, щоб знизити навантаження на електромережу на тлі російських ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.