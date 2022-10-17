«Укроборонпром» анонсував завершення розробки нової моделі зброї, яка стане відповіддю на застосування Росією іранських безпілотників-камікадзе. Про це йдеться у повідомленні державного концерну.

В «Укроборонпромі» не уточнили, який саме тип озброєння розробляють, але, судячи з основних характеристик, йдеться про безпілотник.

«Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо», – йдеться в повідомленні.

Для порівняння, «Шахед-136», якими РФ атакує українські міста, має більшу дальність польоту – до 2500 км, але меншу бойову частину – масою від 30 до 50 кг.

Як зауважили в Укроборонпромі, Збройні сили України перемагають на полі бою, а тому атаки «повітряними мопедами – ніщо інше, як агонія Російської Федерації».

Майже одночасно з «Укроборонпромом», фонд «Повернись живим» також зробив анонс нової зброї дальньої дії, пообіцявши уточнити деталі трохи згодом.