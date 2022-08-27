Державний концерн «Укроборонпром» спільно з Генеральним штабом розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони. Фахівці систематизували знання щодо бойового застосування безпілотників, щодо видів техніки, їхніх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів.

У Генштабі повідомили, що програму розроблено на виконання доручення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Фахівці, які залучені до цього проекту, систематизували знання щодо бойового застосування безпілотників, їхнього місця на полі бою, опрацювали питання щодо видів техніки, їх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів тощо. Під час роботи було враховано закордонні напрацювання, а також бойовий досвід українських пілотів», – йдеться у повідомленні.

Програма передбачає партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва на їхніх потужностях.

«Ця робота покликана допомогти в тому числі приватним виробникам, багато з яких зараз працюють на благо Сил безпеки та оборони. Для цього ми збирали представників, говорили про потреби, про можливу допомогу, про масштабування та про оперативність і безпеку виробництва», – зазначив менеджер проектів «Укроборонпрому» Олег Болдирєв.

До слова, концерн «Укроборонпром» є партнером одразу двох хакатонів, присвячених зокрема розвитку безпілотних систем: Drone Hackathon і хакатон IDI Camp

У Генштабі повідомили, що автори вже презентували програму Головнокомандувачу ЗСУ. Планується, що її буде реалізовано вже найближчим часом.