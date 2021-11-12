ЗСУ нарощуватиме чисельність ударних безпілотників Bayraktar

Міноборони наступного року додатково придбає у Туреччини партію бойових безпілотників Bayraktar для потреб Збройних сил України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відвідали район проведення операції Об’єднаних сил.

Там їх ознайомили з досвідом та перспективами бойового застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar. Резніков наголосив на нагальній потребі подальшої їхньої закупівлі для потреб ЗСУ.

«Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування Bayraktar. Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські Bayraktar, підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних сил України», – каже Резніков.

Головнокомандувач Збройних сил своєю чергою наголосив, що військові завжди готові застосувати ударний дрон в разі провокативних дій з боку бойовиків.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня бойовики обстріляли село Гранітне, яке розташоване на підконтрольній Україні частині Донецької області. Унаслідок обстрілів щонайменше шість будинків дістали пошкодження.

Після цього Збройні сили України вперше застосували турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та, не перетинаючи лінії зіткнення, керованою бомбою знищили одну гаубицю бойовиків. Після цього обстріли українських позицій припинилися.

Однак дії Києва засудили Німеччина та Франція. Зокрема речниця Міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сассе 27 жовтня заявила про занепокоєння Берліну через збільшення інтенсивності бойових дій, а також повідомлення Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріли.

А вже наступного дня у Міністерстві закордонних справ Франції заявили про занепокоєння через те, що Україна вперше застосувала безпілотники Bayraktar.

На це відповіли в українському міністерстві закордонних справ, вказавши, що Україна нічого не порушила, і нагадавши, що наша держава має право на самооборону.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що у МЗС Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Натомість посольство США в Україні наголосило, що це не Україна загострює ситуацію, а Росія і закликало Кремль дотримуватись взятих на себе міжнародних зобов’язань.