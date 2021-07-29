Міністерство регіонального розвитку відкрило для українців техніко-економічні показники будов у Реєстрі будівельної діяльності.

«Коли ТЕП стали доступні, розробники сервісів відкритих даних отримали можливість автоматизувати вiдcтежування внесених туди змiн й iнформувати про це покупців квартир в зручній для них формi», – пише Опендатабот.

Тепер покупці нерухомості зможуть моніторити в автоматичному режимі змiни ТЕП новобудови, де придбали квартиру. Наприклад, ідеться про кількість поверхів, загальну площу та кількість квартир. Ці показники забудовники іноді можуть змінювати під час будівництва, що впливає на навантаження на інфраструктуру будинку, зокрема паркінги, ліфти, мережі тощо. Раніше в українців не було можливості за цим стежити.

Додамо, що у Реєстрі будівельної діяльності також можна дізнатись, чи має забудовник дозволи на будівництво, подивитись будівельну документацію та інформацію про енергоефективність.

Щоб самостійно перевірити забудовника перед купівлею нерухомості, ZAXID.NET підготував покрокову інструкцію для перевірки законності будь-якого будівництва у Львові.