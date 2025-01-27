У відомстві вважають, що ситуація поки що не є критична, адже є інші партнери

У понеділок, 27 січня, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що призупинення невійськової допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на соціальну сферу. За словами міністерки, держава має інших фінансових партнерів, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

«У нас велика кількість домовленостей із партнерами з Європи, з Великої Британії, Світовим банком, де системно надається допомога. Ну, і ця зупинка не стосується великих проєктів, які заходять у бюджет, вона стосується підтримки громадського сектору», – сказала Жолнович.

Водночас міністерка соцполітики підтвердила, що деякі соціальні проєкти фінансуються коштом Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID). Попри це, ситуація поки що не є критична, адже відомство має багато інших партнерів.

Жолнович додала, що нині Мінсоцполітики з’ясовує, яких саме підрядників торкнеться це призупинення фінансування.

Як повідомлялося 26 січня, офіс американської агенції з міжнародного розвитку (USAID) в Києві отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США про зупинку всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення аудиту. В Україні USAID підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи та інше.