Міністерство оприлюднило інформацію, хто має право бути похованим на кладовищі

Міністерство у справах ветеранів оприлюднило інформацію про те, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі. Йдеться про низку категорій військовослужбовців та ветеранів, повний список яких оприлюднили у понеділок, 18 березня, у прес-службі Мінветеранів.

«Частиною першою статті 15-1 Закону України “Про поховання та похоронну справу” визначено вичерпний перелік осіб, хто має право бути похований на Національному військовому меморіальному кладовищі», – повідомили у прес-службі міністерства.

Йдеться про військовослужбовців, які:

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

були повними кавалерами ордену Богдана Хмельницького, ордену «За мужність», а також ордену княгині Ольги;

брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру у безпеки у складі ЗСУ, СБУ чи інших українських військових формувань;

є Героями України, яким з 2014 року вручили орден «Золота Зірка».

Також ідеться про ветеранів війни, які мають статус:

учасників бойових дій – зокрема, АТО, ООС та повномасштабне вторгнення Росії;

осіб з інвалідністю внаслідок війни – це також стосується АТО, ООС та повномасштабного вторгнення.

«Окрім того, Закон встановлює норму, що за рішенням та у порядку встановленому КМУ на НВМК, може здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття», – повідомили у прес-службі Мінветеранів.

У міністерстві додали, що на території Національного військового кладовища можуть бути поховані особи, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах. Прах померлих можна буде перемістити до колумбарію меморіального цвинтаря.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховна Рада України затвердила будівництво Національного військового меморіального кладовища. Меморіальний комплекс мають повністю облаштувати до 30 липня 2025 року.

23 лютого Кабінет міністрів виділив на створення кладовища 515 млн грн. Кошти на будівництво передбачені у бюджеті України на 2024 рік.

Згодом, 15 березня, уряд офіційно затвердив розташування Національного військового кладовища. Цвинтар розташують у Гатненській громаді на Київщині. Зазначимо, 2 травня 2023 року Верховна Рада окремим законом вже визначала місце для Національного військового меморіального кладовища біля селища Биківня. Ще раніше депутати обговорювали про облаштування кладовища на Лисій Горі у Києві.