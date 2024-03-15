До літа 2025 року кладовище планують побудувати та облаштувати

Кабінет міністрів України ухвалив документ про визначення розташування Національного військового меморіального кладовища. Цвинтар, на який нещодавно виділили півмільярда гривень, розташують на Київщині, повідомив у п’ятницю, 15 березня, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд погодив реалізацію положень закону №10289 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища», який передбачає будівництво кладовища до 30 липня 2025 року. Меморіальний центр облаштують на двох ділянках території Гатненської громади Фастівського району у Київській області.

«Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність», – прокоментував рішення Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада окремим законом вже визначала місце для Національного військового меморіального кладовища біля селища Биківня. Ще раніше депутати обговорювали про облаштування кладовища на Лисій Горі у Києві.

Загальна площа Національного військового кладовища складатиме 260 га. 7 грудня 2023 року Мінветеранів презентувало проект Національного кладовища, а вже 8 грудня будівництво меморіалу за прикладом Арлінгтонського кладовища у США підтримали нардепи Верховної Ради. Нині тривають проектні роботи для зведення меморіалу.

Зазначимо, на будівництво Національного військового кладовища уряд виділив 515 млн грн. Кошти передбачені у державному бюджеті України на 2014 рік. За словами прем’єр-міністра, зведення та облаштування меморіалу є одним із головних завдань для міністерства у справах ветеранів.