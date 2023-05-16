Переможець тендеру продав державним і місцевим органам і установам вже понад 200 таких машин

Яворівська міська рада купила за 848 тис. грн позашляховик Renault Duster у ПП «Галич-Моторс» зі Львова, що було єдиним учасником тендеру. Про це ідеться на сайті електронних закупівель ProZorro.

Про торги було оголошено 4 травня, а 12 травня вже визначився їх переможець, того ж дня оприлюднили повідомлення про намір укласти договір. ПП «Галич-Моторс» запропонувало ціну лише на 2 тис. грн меншу за очікувану. Участь у торгах лише одного учасника не є порушенням. Та у Львівській області є й інші офіційні дилери цієї марки авто.

У технічному завданні до тендеру ішлося про повнопривідний автомобіль Renault Duster не раніше 2022 року випуску із кондиціонером, камерою заднього огляду, мультимедійною системою, круїз-контролем, що відповідає екологічним вимогам рівня Євро-5.

У квітні 2023 року ПП «Галич-Моторс» продало автомобіль Renault Duster і Яворівській центральній районній лікарні – тоді ціна становила 820 тис. грн. А от Стебницька міська лікарня Дрогобицької міськради торік у жовтні придбала у ПП «Галич Моторс» аналогічний автомобіль Renault Duster за 658 тис. грн. Зараз у офіційних дилерів автомобіль Renault Duster коштує від 658 до 846 тис. грн, в залежності від комплектації та характеристик.

ПП «Галич-Моторс» також було переможцем торгів на автомобілі для сільських амбулаторій Львівської області. За 2018-2020 роки фірма продала понад 200 автомобілів Renault Duster. Зараз триває досудове розслідування щодо цих закупівель Управління капітального будівництво Львівської облради. Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Завершитися досудове розслідування, термін якого кілька разів продовжували, має 26 червня 2023 року.

Власником ПП «Галич-Моторс» є Ярослав Конопацький. Фірма зареєстрована у Львові у липні 2017 року. Окрім продажу автомобілів, вона займається ремонтом і технічним обслуговуванням машин низки міських і сільських лікарень Львівщини, зокрема, Львівського обласного центру медицини катастроф, сільських і міських рад – від Давидівської до Славської селищної ради, автомобілів Держпродспоживслужби та інших державних і місцевих органів влади та установ. Загалом у 2018-2023 роках ПП «Галич-Моторс» перемогло у тендерах на суму понад 175 млн грн. Найбільшим договором було постачання автомобілів для сільських амбулаторій.