Угода на ремонт будівлі була укладена з порушеннями

Аналітики БЕБ упередили розтрату 15,4 млн грн бюджетних коштів під час ремонту «Народного дому» у селі Хлівчани Белзької міськради на Львівщині.

Як повідомили у понеділок, 28 квітня, у теруправлінні БЕБ Львівщини, міська рада уклада угоду щодо капітального ремонту будівлі Народного дому без проведення публічних торгів, а також з іншими порушеннями.

«Зокрема, замовник, структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, уклав прямий договір з компанією виконавцем робіт без проведення публічних торгів. Також співробітники БЕБ виявили відсутність проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту. Тоді як, відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», саме кошторисна вартість об’єкта будівництва використовується для планування фінансування та проведення процедури закупівлі», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Народний дім у Хлівчанах перебуває в аварійному стані

За даними БЕБ, вартість закупівлі капітального ремонту Народного дому в розмірі 15,4 млн грн не була підтверджена належними документами. Аналітики теруправління повідомили структурний підрозділ органу місцевого самоврядування про виявлені порушення. У результаті договір підряду з компанією-виконавцем робіт було розірвано.

У повідомленні БЕБ не вказується інформація про розташування згаданого об’єкта. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про ремонт Народного дому в селі Хлівчани Белзької громади. Раніше місцева влада повідомляла, що будівля перебуває в аварійному стані.