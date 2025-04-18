Через брак досліджень медики плутали це захворювання з діабетом першого чи другого типу

Міжнародна діабетична федерація визнала існування ще одного виду діабету – п’ятого типу. Новий тип діабету пов’язаний не з ожирінням, а з недоїданням, пише The Independent в п’ятницю, 18 квітня.

Як йдеться, п’ятий тип діабету, який ще називають Maturity Onset Diabetes of the Young (з англ. «цукровий діабет дорослого типу у молоді»), визнали на Всесвітньому діабетичному конгресі у Таїланді 8 квітня.

За даними науковців, хвороба виникає через те, що організм хворого не може виробляти достатньо інсуліну через порушення розвитку підшлункової залози, що спричинене недоїданням та виснаженням.

Ця рідкісна форма діабету вражає від 20 до 25 млн людей у всьому світі, переважно в Азії та Африці. Найчастіше її діагностують у підлітків і молоді зі сімей з низьким і середнім рівнем доходу.

«Діабет 5-го типу – це рідкісна спадкова форма захворювання, яка розвивається в ранньому підлітковому або 20-річному віці у людей, які мають генетичну мутацію, що передається від батьків до дітей. Якщо батьки мають уражений ген, їхні діти з 50-відсотковою ймовірністю також будуть його носіями», – ідеться в матеріалі.

Уперше діабет, пов’язаний із неправильним харчуванням, був зафіксований на Ямайці в 1955 році. У 1985 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала діабет, пов’язаний із недоїданням, окремою формою захворювання. Однак у 1999 році організація скасувала це визнання через відсутність подальших досліджень і доказів.

Зокрема, через брак інформації медики плутали це захворювання з діабетом першого типу, оскільки пацієнти були «молодими й худими». Медики намагались регулювати рівень цукру в крові за допомогою ін’єкцій інсуліну. Однак це не допомагало, а в деяких випадках навіть спричиняло небезпечно низький рівень цукру в крові.

«Лікарі досі не знають, як лікувати цих пацієнтів, які часто живуть не більше як рік після встановлення діагнозу», – каже професорка Мередіт Хокінс – директорка Глобального інституту діабету в Медичному коледжі Альберта Ейнштейна, яка досліджувала цей тип діабету.

Яким чином лікувати п’ятий тип діабету, вирішуватиме робоча група, про створення якої оголосили на Всесвітньому діабетичному конгресі. Упродовж наступних років медики планують розробити офіційні діагностичні та терапевтичні рекомендації щодо цього захворювання.