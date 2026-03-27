Україна може залишитися без грошей на оборону

Україна має достатньо грошей для забезпечення оборонних потреб лише до червня 2026 року. Про це пише Bloomberg, посилаючись на українських і західних посадовців. Надалі фінансування опинилося під загрозою передусім через затримки міжнародної допомоги.

За даними співрозмовників агентства, тих фінансових ресурсів, що є зараз, вистачить приблизно на два місяці. Серед головних проблем – блокування Угорщиною пакета кредитів Євросоюзу на 90 млрд євро. Паралельно виникли труднощі з новою програмою Міжнародного валютного фонду на 8,1 млрд євро, а також із фінансуванням закупівлі озброєння в межах ініціатив НАТО.

«Якщо зовнішні надходження не надійдуть вчасно, Національний банк України може повернутися до практики прямого фінансування бюджету», – пише видання.

Раніше про таку можливість говорив голова НБУ Андрій Пишний. Йдеться насамперед про виплати військовим, держслужбовцям та забезпечення базових функцій держави.

Важливий і міжнародний контекст, адже через конфлікт у Перській затоці увага США та адміністрації Дональда Трампа частково змістилася на інший регіон. За даними видання, Вашингтон фактично припинив пряму фінансову підтримку України, а основний фінансовий тягар взяли на себе країни Європи.

Європейський пакет допомоги, погоджений у грудні, мав би надійти найближчим часом, та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме виділення коштів, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».

У Києві такі вимоги назвали політичним тиском. Зокрема, президент Володимир Зеленський попередив, що у разі браку фінансування ЗСУ можуть недоотримати ресурси, зокрема може бракувати грошей на виробництво дронів і закупівлі систем протиповітряної оборони.

Невизначеність щодо фінансування може тривати щонайменше до парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня. Водночас прем’єр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що може підтримати блокування допомоги.

Додаткові ризики пов’язані з програмою МВФ. Україна може затримати отримання коштів через невиконання частини умов. Зокрема, Верховна Рада досі не ухвалила зміни до податкового законодавства, необхідні для наступних траншів.

Ще одним викликом є фінансування закупівлі американської зброї. За оцінками української влади, у 2026 році на це потрібно близько 15 млрд євро, та основну частину грошей наразі забезпечує обмежена кількість країн НАТО.

Загалом потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік оцінюється приблизно у 52 млрд доларів.