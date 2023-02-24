Росія досі зберігала свій вплив на діяльність FATF

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство Росії в організації. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Маємо значну перемогу. FATF безстроково призупинила членство РФ. Болотяні втратили всі права члена FATF. Санкційна група Макфола-Єрмака боролась за це рішення. Ми дотиснемо російське болото всюди, де є його бруд», – написав він у Telegram.

За словами голови Нацбанку України Андрія Пишного, у резолютивній частині рішення FATF йдеться про те, що «…триваюча та посилювана агресивна війна РФ роти України суперечить принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності глобальної фінансової системи та зобов’язанням щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, які члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати. У результаті сьогодні Пленарне засідання FATF призупинило членство РФ».

«Ми вітаємо рішення FATF повністю призупинити членство Росії. Дії Росії неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи», – повідомив Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Після заяв від березня 2022 року, FATF знову наголосила, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.

В травні минулого року FATF усунула Росію від впливу на прийняття рішень в організації, та заявила, що розглядає віднесення РФ у «чорний список» країн-терирористів.

У жовтні 2022 року FATF ввела нові обмеження проти Росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF.

FATF вже визнавала, що дії уряду РФ суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов’язань. Однак, Росія досі зберігала свій вплив на діяльність групи шляхом реалізації права на участь у засіданнях, отримання доступу до всіх документів та впливу на FATF у ході прийняття рішень. Натомість в НБУ наполягають, щоб Росію включили в так званий чорний список FATF. Як зазначає «Економічна правда», – це перелік юрисдикцій із високим рівнем ризику. Внесення до списку ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування. Такий крок також не дозволить оминути міжнародні санкції через існуючі «лазівки».