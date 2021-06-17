Спільний контроль в пунктах пропуску «Кучурган-Первомайськ» та «Рені-Джюрджюлешть» мав розпочатись у вересні 2020 року

Уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я», інформує «Главком».

Як повідомляється, другий етап здійснення спільного контролю ділянки кордону мав розпочатися до 1 липня. Однак, як пояснили в міністерстві фінансів Молдови, не всі підприємці з Лівого берега – з Придністров’я встигли зареєструватися у Кишиневі, в той час, як на непідконтрольній території відсутні функціональні інструменти для забезпечення реєстрації імпортерів у Придністровському регіоні.

Кінцевий термін, передбачений рішенням уряду № 960/2017 раніше був встановлений до 30 червня 2021 року. Проект Урядового рішення має терміновий характер, який полягає у тимчасовому вирішенні руху осіб через пункти пропуску через молдавсько-український державний кордон.

Водночас днем раніше Держдума Росії опублікувала документ, що засуджує дії Молдови та України щодо Придністров'я, зокрема, щодо рішень, пов'язаних з транспортом. Мова йде про встановлення спільного молдавсько-українського контролю в пункт перетину Кучурган та наявність нейтральних реєстраційних номерів транспортних засобів на автомобілях з непідконтрольного регіону.

Зауважимо, що Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джюрджюлешть» у вересні 2020 року.