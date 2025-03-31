Посол Росії у Молдові Олег Озєров, якому молдавське МЗС вручило ноту

Молдова оголосила персонам нон ґрата трьох співробітників посольства Росії, що розташоване у Кишиневі, та видворила з країни. Про це у понеділок, 31 березня, повідомив молдавський сайт новин NewsMaker з посиланням на міністерство закордонних справ Молдови.

Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня викликало посла Росії Олега Озєрова і вручило йому ноту. Це відбулось на тлі повідомлення Служби інформації та безпеки (СІБ) про те, що російське посольство допомогло засудженому депутату Олександру Нестеровському виїхати до невизнаного Придністров’я, тим самим уникнути ув’язнення. Тепер троє російських дипломатів мають залишити Молдову.

«Рішення молдавської влади ґрунтується на явних доказах діяльності, яка суперечить дипломатичному статусу на території Молдови», – йдеться у повідомленні МЗС.

За словами посла Росії Олега Озєрова, серед видворених російських дипломатів співголова Об'єднаної контрольної комісії від Росії. Озєров назвав дії молдавського МЗС «серйозним ударом по двосторонніх стосунках та врегулюванню придністровського конфлікту». Він також заявив, що незнайомий з депутатом Нестеровським та дізнався про нього з повідомлень у ЗМІ.

Своєю чергою міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва відповість на рішення Кишинева про видворення трьох дипломатів.

Зазначимо, що за даними молдавської спецслужби, 18 березня, за день до оголошення вироку, депутат Нестеровський прибув до посольства Росії у Кишиневі. Вранці наступного дня його перевезли до Придністров'я машиною з дипломатичними номерами.

19 березня депутата Олександра Нестеровського засудили до 12 років ув'язнення та штрафу 500 тис. леїв. Суд визнав його винним у пасивній корупції та створенні умов для незаконного фінансування політичної партії. За даними прокуратури, він отримав від олігарха-втікача Ілана Шора щонайменше 35 тис. доларів за перехід з Партії соціалістів до партії «Відродження». Також, за версією прокурорів, Нестеровський умовляв колишню депутатку Аріну Спетару створити проєвропейську партію, яка діятиме на користь Шора. Правоохоронці зафіксували як Нестеровський передав ексдепутатці 50 тис. доларів та 100 тис. леїв.