Найінтенсивніше монстера росте навесні та влітку

Монстера вже давно стала однією з найпопулярніших кімнатних рослин. Її цінують за великі декоративні листки, невибагливість у догляді та здатність прикрашати будь-який інтер'єр. Проте іноді навіть за правильного догляду рослина перестає активно рости й тривалий час не утворює нового листя. Що робити у такому разі, пише «24 Канал».

Які умови потрібні монстері для активного росту

Найінтенсивніше монстера росте навесні та влітку. Саме в цей період їй необхідно достатньо поживних речовин, вологи та світла.

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Для гарного розвитку рослини важливо забезпечити:

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яскраве розсіяне освітлення без прямих сонячних променів;

легкий, повітропроникний субстрат із торфом, перлітом, корою та поживним ґрунтом;

регулярний, але помірний полив після підсихання верхнього шару землі;

достатній простір для розвитку кореневої системи.

Також корисно періодично протирати листя від пилу або обприскувати його водою, якщо повітря в приміщенні занадто сухе.

Натуральне підживлення з чорного чаю

Для стимулювання росту іноді використовують настій натурального чорного чаю без ароматизаторів і будь-яких добавок. Він містить певну кількість мінеральних речовин і органічних сполук, які можуть бути корисними для ґрунту.

Щоб приготувати настій:

залийте дві чайні ложки листового чорного чаю склянкою окропу;

дочекайтеся повного охолодження;

процідіть настій;

використовуйте його для поливу не частіше одного разу на два-три тижні.

Водночас варто пам'ятати, що чай не може повністю замінити комплексні добрива. Якщо рослина тривалий час не росте, краще застосовувати спеціальні добрива для декоративно-листяних культур, які містять збалансовану кількість азоту, фосфору та калію.

Чому монстера може не випускати нове листя

Причина уповільненого росту не завжди пов'язана з нестачею підживлення. Рослина може припинити розвиток через недостатнє освітлення, надто тісний горщик, виснажений субстрат або порушення режиму поливу.