Міністерство охорони здоров'я у рамках підготовки до можливого спалаху Covid-19 має намір до осені забезпечити базові коронавірусні лікарні централізованим киснем у великих обсягах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За словами Ляшка, підготока до можливого спалаху коронавірусу вже почалась.

«Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період. Тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні», – розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що 16 червня вчені попередили про ймовірність нової хвилі Covid-19 в Україні. За їх словами, штам коронавірусу, який зараз активно циркулює в Росії, може ще до кінця літа спричинити в Україні нову хвилю Covid-19.

Цей штам раніше називали «індійським». Потім ВООЗ його перейменувала на штам «Дельта», щоб уникнути дискримінації країн. Українські науковці наголосили, що цей штам активно поширюється в РФ: на нього може припадати до чверті від усієї захворюваності на коронавірус у цій країні.

У ВООЗ визнали, що зараз він стає домінуючим у світі.