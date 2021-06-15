Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що якщо не буде проблем з постачанням вакцин від коронавірусу, в Україні робитимуть до 220 тис. щеплень на добу вже до Дня Незалежності. Про це він заявив в ефірі «Свобода слова» на ICTV.

«Моє завдання – зробити 10 млн щеплень до кінця літа. За 10 днів червня ми зробили 534 тис., потужності нарощуємо. Щоб виконати 10 млн доз до кінця літнього періоду, мені потрібно зараз вивести систему на 111 тис. щеплень на добу. У зв’язку з тим, що ми її маємо із запізненням на початку червня, ми поставили собі орієнтир – 160 тис. на добу», – сказав він.

За його словами, вакцинація зростатиме щомісяця.

Ляшко порахував, що до Дня Незалежності планується збільшити вакцинацію до 220 тис. щеплень на добу. Тому, якщо не буде збою постачань, 10 мільйонів щеплень в Україні зроблять до кінця літа.

Міністр розповів, що головам ОДА вже поставили задачу щодо мінімальної кількості вакцинованих людей на 100 тис. населення.

Як інформував ZAXID.NET, Національний план вакцинації від коронавірусу передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.