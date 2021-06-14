Американський розробник Novavax заявив про 90% ефективності своєї вакцини від коронавірусу

Американська компанія Novavax оголосила у понеділок, 14 червня, про успішне завершення третього етапу випробування своєї вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Зазначається, що вона показала 90% ефективності. Про це ідеться на сайті компанії.

Тобто вакцина має практично такий же показник ефективності, як препарати від американських компаній Pfizer і Moderna і вищий за однодозову вакцини від Johnson & Johnson.

У третьому етапі дослідження взяли участь 29 960 людей у США та Мексиці. Під час випробувань сталось 77 випадків захворювання на коронавірус, з них 63 – у групі, що прийняла плацебо, 14 – у групі вакцинованих. У Novavax зазначають, що щеплені пацієнти легко перенесли захворювання, важких випадків не було.

Додамо, що NVX-CoV2373 – це дводозова вакцина. У січні її випробовували також у Британії на 15 тис. людей. Тоді вона показала 96% ефективності щодо «оригінального» штаму коронавірусу і 86% – щодо його «британської» мутації.

У компанії планують виробляти 100 млн доз вакцини до кінця третього кварталу і 150 млн доз до кінця 2021 року. Більшість із них будуть орієнтовані на закордонні ринки, оскільки США добре забезпечені вакцинами, що з’явились раніше. Так, зараз Novavax чекає на схвалення у Британії, в Євросоюзі, Індії та Південній Кореї.

Як пише The New York Times, Novavax – невеличка компанія, що торік отримала щедру урядову підтримку у вигляді контракту на 1,6 млрд доларів за 100 млн майбутніх доз вакцини.

До слова, Україна ще раніше законтрактувала 10 млн доз нової вакцини, перша партія має прибути у липні-серпні. Цей препарат створений на основі інактивованого коронавірусу і виготовляється індійською компанією Serum Institute, як і Covishield від AstraZeneca.