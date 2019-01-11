МОЗ втретє звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету

Катерина Амосова керувала університетом від 2014 року

Міністерство охорони здоров'я втретє звільнило Катерину Амосову з посади ректора Національного медичного університету ім. Богомольця (НМУ). Про це йдеться в повідомленні міністерства у Facebook.

«8 січня 2019 року через невиконання Катериною Амосовою законних вимог Державної аудиторської служби МОЗ утретє розірвало контракт із нею. Це сталося після того, як міністерство вважало поновленою екс-керівницю закладу з 26 грудня 2018 року на посаді ректора НМУ відповідно до рішення Окружного адміністративного суду Києва та самовільного внесення Катерини Амосової як керівника установи до Єдиного державного реєстру», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Також у ньому вказане, що міністерство звільнило Амосову через ігнорування порушень у фінансово-господарській діяльності вишу відповідно до вимог Держаудитслужби, а також через її відсутність на робочому місці без поважної причини з 26 грудня по 8 січня, що «фактично блокувало роботу університету».

Як писав ZAXID.NET, 20 лютого 2018 року МОЗ відсторонило Катерину Амосову від виконання обов’язків ректора медичного університету ім. Богомольця через зрив ліцензійного іспиту для студентів-стоматологів. У відповідь на це 26 лютого деякі студенти та колектив Національного медуніверситету імені Богомольця оголосили безстроковий страйк, заявивши, що МОЗ змушувало їх порушувати закон. Але вже через два дні Амосова закликала припинити страйк.

2 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив Амосову на посаді ректора Національного медичного університету імені Богомольця, а через кілька днів МОЗ знову відсторонило її від посади. Сама Амосова заявила, що її відсторонили від виконання обов'язків «за відмову з боку заступника МОЗ здійснити протиправні дії».

У МОЗ раніше повідомляли, що в березні комісія МОЗ визнала роботу ректора НМУ в 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з Катериною Амосовою, а 16 квітня її звільнили з посади ректора НМУ за невиконання умов контракту.

2 жовтня Міністерство охорони здоров'я вдруге звільнило Катерину Амосову з посади ректора медичного вишу після того, як поновило її на цій посаді згідно з постановою Печерського районного суду столиці від 20 вересня. Проте наприкінці грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ МОЗ про звільнення Катерини Амосової з посади ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та заборонив обіймати цю посаду будь-кому, крім неї.