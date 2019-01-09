Суд виніс вирок трьом львівським викладачам, які отримали понад 170 тис. грн хабарів

Трьом викладачам одного з вищих навчальних закладів Львова суд оголосив вирок.

«Шевченківський районний суд м. Львова визнав обвинувачених винними у вчиненні інкримінованих їм злочинів і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з випробуванням) звільнив із встановленням іспитового строку – 2 роки», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Як зазначено у вироку, який 8 січня оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, уродженець с. Старий Збараж Тернопільської області, який на час здійснення кримінальних правопорушень працював на посаді доцента кафедри «Транспортні технології, основи організації вантажних робіт» Навчально-консультаційного центру у м. Львові Національного транспортного університету України (далі - НКЦ НТУ), «створив організовану групу та до травня 2014 року здійснював керівництво нею з метою одержання неправомірної вигоди». Двоє інших обвинувачених – доцент кафедри «Транспортні системи та безпека дорожнього руху» НКЦ НТУ та заступник керівника з навчально-методичної та наукової роботи НКЦ НТУ – вимагали та отримували неправомірну вигоду.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, із грудня 2013-го до травня 2014 року двоє викладачів та заступник керівника одного з вищих навчальних закладів Львова отримали від студентів 170 тис. грн за приймання іспитів, заліків, контрольних, курсових та дипломних робіт. Обвинувачені брали гроші від абітурієнтів та зараховували їх одразу на другий курс. Окрім того, хабарники сприяли студентам у здачі заліково-екзаменаційної сесії.

Як було встановлено під час досудового розслідування, обвинувачені вимагали та отримували хабарі від студентів за здачу заліково-екзаменаційної сесії. Загалом зловмисники причетні до скоєння 12-ти кримінальних правопорушень. Загальна сума, яку отримали посадовці від студентів та абітурієнтів, - 175 тис. грн та 1000 доларів США.

На початку 2015 року прокуратура Львівщини повідомила освітянам про підозру у вчиненні злочинів у складі організованої групи за ч.3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

До слова, прокуратура області оскаржуватиме вирок суду в апеляційному порядку.