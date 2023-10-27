Військово-лікарські комісії (ВЛК) у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військкоматах) пришвидшать свою роботу, повідомило у п’ятницю, 27 жовтня, Міністерство охорони здоров’я.

Зміни, ухвалені на виконання рішення РНБО, передбачають встановлення граничних термінів проведення досліджень та медичних оглядів військовослужбовців, а саме:

проведення медичних оглядів про придатність до військової служби має відбуватися не більш як чотири робочі дні;

проведення лабораторних досліджень – не більш як три робочі дні;

проведення інструментальних досліджень – не більш як три робочі дні.

«Голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків. Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою», – наголосили у МОЗ.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, медики, які працюють у ВЛК при центрах комплектування, використовують електронну систему охорони здоров’я. Тож за необхідності вони можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в систему, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ у вересні цього року.