У більшості регіонів України лаванда здатна перезимувати без укриття

Багато садівників восени готують багаторічні рослини до холодів, особливо хвилюючись за їх зимівлю. Але не всі культури потребують додаткового захисту. Лаванда – одна з тих рослин, яка добре витримує морози, якщо її правильно підготувати. Як піклуватися про лаванду, щоб не нашкодити їй, пише «24 Канал».

Правильна підготовка лаванди до зими

У більшості регіонів України лаванда здатна перезимувати без укриття. Головне – забезпечити базовий догляд.

Якщо після літнього цвітіння рослина знову пустила квіти – їх необхідно обрізати ще раз перед стійкими морозами. Ґрунт навколо кущів варто трохи розпушити – це покращить повітрообмін і попередить застій вологи. Можна також замульчувати прикореневу зону, але не вкривати саму рослину повністю.

Укриття лаванді може навіть зашкодити – під шаром утеплення кущ може запріти, особливо в умовах вологих зим.

Полив та добрива восени

В осінній період лаванду зазвичай не поливають, якщо в регіоні спостерігаються регулярні дощі. Надмірна волога перед зимівлею може спровокувати гниття коренів.

Окрім того, позитивно впливає внесення фосфорно-калійних добрив, вони зміцнюють кореневу систему та підвищують морозостійкість.

Важливо уникати загущення

Лаванда не любить тісноти: якщо кущі ростуть надто щільно, знижується циркуляція повітря і збільшується ризик захворювань. Осінню важливо тримати крону в охайній формі й за потреби прорідити посадки.