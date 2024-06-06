Муніципальний стрілецький тир у Львові готовий на 70%
Новини Львова від ZAXID.NET за 6 червня
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У четвер, 6 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Будівельні роботи на завершенні. Муніципальний стрілецький тир на Лисенка готовий на 70%.
- Виправили складну деформацію. У Львові прооперували 15-річну дівчину з ДЦП, хребет якої через сколіоз викривився на 90 градусів.
- Іноземна допомога. Литва виділить 5 млн 600 тисяч євро на розбудову центру «Незламні».
- Вдосконалювали свої навики. 600 львівських старшокласників пройшли військовий вишкіл у Карпатах.
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