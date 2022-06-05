Німецьких високопосадовців попеердили про ризики прослуховування російською агентурою

Німецьких чиновників і політиків попередили про ризики прослуховування російськими спецслужбами і небезпеку несанкціонованого витоку даних, особливо в урядовому кварталі Берліна. Про це заявила 4 червня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, пише Deutsche Welle.

За її словами, Федеральне відомство з охорони конституції звертає увагу посадовців на те, що «особливо в таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних реальні і не повинні недооцінювати».

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«Ми захищаємо себе і діємо. Саме тому ми вислали з російського посольства в Берліні 40 людей, які, за нашими оцінками, можуть мати причетність до російських спецслужб… Ми дуже уважно стежимо за тим, які засоби розвідки використовує російський уряд», – зазначила вона.

Разом із тим Фезер попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, «в принципі не захищені від прослуховування». Міністерка додала, що її відомство охороняє Німеччину від «російського шпигунства, спроб впливу, брехні та військової пропаганди».

«Іноземні спецслужби докладають значних зусиль для перехоплення і прослуховування телекомунікаційних з'єднань», – сказала вона.

За даними німецьких ЗМІ, на даху посольства РФ у Німеччині встановлено широкосмугову дипольну антену, яка може використовуватися для збору розвідінформації. За нею вже кілька років триває спостереження. Члени бундестагу з комітетів, які стосуються безпеки, у зв'язку з цим змінили бюро в парламенті та перемістилися в іншу будівлю.

Зазначимо, що 4 квітня Німеччина оголосила персонами нон-ґрата 40 російських дипломатів через звинувачення у антинімецькій діяльності.