Львівські сервісні центри призупинили роботу

У середу вранці, 12 жовтня, сервісні центри МВС по всій Україні припинили надання послуг. Через перебої зі світлом не працює національна інформаційна система.

«12 жовтня 2022 року в зв’язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система. Через це надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено», – повідомили вранці 12 жовтня на офіційному сайті головного сервісного центру МВС.

Цю інформацію поширили також на сторінці сервісних центрів МВС у Львівській області. Про відновлення роботи сервісних центрів в МВС повідомлять додатково.

Нагадаємо, упродовж двох попередніх днів росіяни здійснили масовані обстріли енергетичних об'єктів у різних областях України.