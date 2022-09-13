Уряд спростив водіям процес реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, отримання номерних знаків та проходження експертиз. Вже на початку зими зареєструвати автомобіль можна буде на сайті головного сервісного центру МВС і навіть у смартфоні через додаток «Дія».

Важливий нюанс – постанова уряду повноцінно вступить у дію через три місяці після офіційної публікації, тобто з 12 грудня. ZAXID.NET пояснює, що зміниться у процедурі реєстрації автомобілів.

Експертне дослідження

З моменту вступу рішення уряду в силу експертизу автомобіля (чи іншого транспортного засобу) перестануть робити безпосередньо під час його реєстрації у сервісному центру МВС. Йдеться про огляд автомобіля: перевірку номерів кузова та двигуна.

«Експертний огляд транспортного засобу можна буде провести завчасно, в експертній службі МВС. Втім, наразі не відомо, чи проводити огляд будуть на території сервісного центру МВС, чи територіально в іншому місці. Суть в тому, що перевірити авто, звірити номери кузова та двигуна можна буде ще до звернення в сервісний центр. А висновок, який водій отримає на руки після експертизи, буде дійсним десять днів і його можна буде подати у сервісний центр як і особисто, так і онлайн», – пояснив ZAXID.NET речник регіонального центру МВС у Львівській області Сергій Бобра.

Після проходження експертизи, водій матиме десять днів, аби подати документи на реєстрацію авто і отримати техпаспорт та номерні знаки. Подати документи можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС особисто, а також через додаток «Дія» чи в Електронному кабінеті водія на сайті головного сервісного центру МВС.

«Ця зміна дозволяє повністю перенести реєстрацію авто онлайн. Після того, як власник подасть всі необхідні документи через «Дію» чи електронний кабінет, то щоб отримати техпаспорт чи номерні знаки йому треба просто прийти в сервісний центр і забрати їх, а в перспективі документи і номери будуть присилати людям поштою», – уточнили у сервісному центрі МВС.

Окрім того, розширився перелік послуг, який більше не потребує проходження експертного дослідження у сервісному центрі МВС:

Відновлення свідоцтва про реєстрацію після втрати або викрадення (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

Дублікат свідоцтва про реєстрацію у разі його пошкодження;

Перереєстрація у зв’язку з втратою або заміною номерного знаку;

Реєстрація транспортного засобу, що перейшов у спадщину (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

Реєстрація за договором фінансового лізингу.

Реєстрація автомобіля

Після подачі документів та експертного дослідження починається сама реєстрація машини. Щойно водій подав всі документи онлайн, вони надходять у регіональний сервісний центр. Там адміністратор їх отримує і починає перевірку.

«Адміністратор перевіряє автомобіль по всіх базах, їх загалом є 13, включно з базою Інтерполу. І якщо не виникло ніяких проблем, то починається процедура закріплення техпаспорта. Поки що невідомо скільки вона триватиме, але зараз вона триває приблизно півгодини», – каже Сергій Бобра.

Номерні знаки

Під час реєстрації автомобіля онлайн, водій зможе вибрати собі номерні знаки. «Ви будете бачити вільні номерні знаки, зокрема з усіма однаковими цифрами, з трьома, двома, з різними комбінаціями. За деякі треба буде платити, але можна буде вибрати і такі, за які платити не треба. Наприклад, може попастися комбінація із вашою датою народження чи щось інше», – додали у сервісному центрі.