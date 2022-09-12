Кабінет міністрів України дозволив замовляти номерні знаки та подавати заяву на реєстрацію або перереєстрацію автомобілів онлайн. Як повідомили у понеділок, 12 вересня, у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, постанова Кабміну набуде чинності через три місяці з дня її опублікування. Протягом цього часу Головний сервісний центр МВС разом із Мінцифри готуватимуть технічні можливості для цього.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драпʼятого, замовляти номерні знаки та подавати заяву на реєстрацію або перереєстрацію автомобілів можна буде через Електронний кабінет водія або портал «Дія». Окремо автовласники зможуть у зручний для себе час замовити експертне дослідження автомобіля та отримати відповідний висновок, який буде дійсний протягом 10 днів.

«Слід зауважити, що після впровадження відповідних нововведень громадяни матимуть змогу робити вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно (у сервісному центрі МВС)», — зазначив заступник голови МВС.

Нагадаємо, 31 серпня Міністерство цифрової трансформації випустило велике оновлення в застосунку «Дія». Стали доступні шеринг авто та можливість сплатити штрафи від патрульної поліції. Також у Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додаток «Дія».