У додаток «Дія» інтегрують документи про отримання освіти. Про це 23 червня повідомила віце-прем'єрка Ірина Верещук. «Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями», – написала вона.

Верещук також додала, а що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.

Раніше в Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відновити атестат, втрачений під час переїзду або внаслідок бойових дій.

При втраті шкільного атестату можна звернутися безпосередньо до закладу, що його видав, або до будь-якого закладу освіти на території, де не ведуться активні бойові дії.

Зокрема, випускникам шкіл тимчасово окупованих територій України радять звертатися із заявою на відновлення атестату до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання.