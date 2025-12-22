Неправильна температура випікання – це одна з найпоширеніших помилок під час випікання імбирного печива

Щоб імбирне печиво виходило ніжним всередині та не підгоряло по краях, важливо не лише правильно приготувати тісто, а й підібрати оптимальну температуру випікання. Pysznosci розповідає, яку температуру обрати під час приготування імбирного печива.

Яку температура випікання імбирного печива?

Неправильна температура – це одна з найпоширеніших помилок. Занадто низька температура може призвести до розтікання тіста, через що печиво стане гумовим та сухим. А занадто висока температура, навпаки, призведе до підгорілих країв, а середина залишиться недосмаженою.

Найкраща температура випікання імбирного печива становить близько 170-180°C.

Час випікання значною мірою залежить від розміру імбирного печива, оскільки воно може легко підгоріти. Якщо випікати печиво занадто мало, воно буде м’яким, а якщо занадто довго, то затвердіє та потемніє.

Маленькі імбирні печива розміром 3-5 см готуються приблизно 8-10 хвилин, трохи більші – 10-12 хвилин, а великі (8-10 см) – 12-15 хвилин.