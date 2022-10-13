МЗС України закликало міжнародних партнерів бути рішучими у протистоянні Росії

Міністерство закордонних справ України повідомило, що українська сторона має інформацію про плани Росії влаштувати диверсію на газопроводі «Турецький потік» і звинуватити в цьому Україну. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

В міністерстві наголосили, що наша держава веде постійний моніторинг російських дій, які «мають ознаки підготовки до втілення цієї стратегії, та інформує партнерів про них». Частиною стратегії Кремля є звинувачення України та інших західних країн у нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури.

«Президент України Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку Росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема під приводом провокацій на території самої Росії, з метою примусу Німеччини до запуску Північного потоку 2. Ми також володіємо даними щодо можливих аналогічних планів Росії щодо «Турецького потоку», – зазначили в МЗС.

У відомстві кажуть, що Росія за допомогою енергетичного шантажу безуспішно намагалася схилити європейські уряди до поступок, зокрема, до зняття санкцій, і може посилити свій терор.

«Тому Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму – фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета – зруйнувати шляхи постачання та висунути ультиматум: запускайте «Північний потік – 2», бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців», – вважають у міністерстві.

Попри це наша держава категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції РФ. У МЗС заявили, що країни мають протистояти РФ і чітко заявити, що запуску «Північного потоку – 2» чи зняття санкцій не буде за жодних умов.

«Ми закликаємо партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів. Зберігаючи єдність та твердість, ми змусимо російський енергетичний тероризм зазнати поразки, так само як зазнав поразки її енергетичний шантаж», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що нещодавно на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталася аварія, що призвела до витоку газу в Балтійське море. Інцидент став приводом для гучних дискусій. Експерти одразу кількох країн дійшли висновку, що витік стався через диверсію, але хто її зробив – поки що невідомо.