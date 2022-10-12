Це вже не перший інцидент на нафтопроводі «Дружба» під час повномасштабної війни РФ проти України

Польський оператор PERN повідомив про витік на нафтопроводі «Дружба» (Самара-Брянськ) - основному маршруті постачання нафти до Німеччини. Прес-служба оператора на своєму сайті зазначає, що виявили це вчора ввечері.

«Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Це основний маршрут, яким сира нафта потрапляє до Німеччини», – заявили в польській компанії.

Наразі невідомо, що саме призвело до розгерметизації. На місці вже працюють екстрені служби.

«На пошкодженій лінії було негайно припинено. Інша нитка нафтопроводу працює без змін», – повідомили у компанії.

Також повідомляється, що інші елементи інфраструктури компанії працюють у штатному режимі.

Зокрема – Померанська ділянка (Плоцьк – Ґданськ), через яку транспортується нафта, що надходить танкерами до Ґданську, а потім також до Німеччини.

Нафтопровід «Дружба» починається у російському Татарстані, потім проходить через інші регіони РФ до білоруського Мозиря. Там «Дружба» розгалужується на дві ділянки: північний – через Білорусь, Латвію, Литву, Польщу та Німеччину; південний – через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину.

Крім того, з Брянська (РФ) через Білорусь прокладено маршрут до Литви та Латвії. Нафтопровід збудували ще у 1960-х роках, щоб постачати нафту до «дружніх» СРСР країн Європи: Чехословаччини, Польщі, НДР та інших.

Це вже не перший інцидент на нафтопроводі «Дружба» під час повномасштабної війни РФ проти України. Так, у червні у Брянській області Росії невідомі намагалися підірвати трубопровід за допомогою трьох саморобних вибухових пристроїв.

Тоді перший вибух пошкодив трансформаторну підстанцію. Другий стався на місці пролягання кабелів, а третій пошкодив протипідкопну трубу.

Нагадаємо, що нещодавно на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталася аварія, що призвела до витоку газу в Балтійське море. Інцидент став приводом для гучних дискусій. Експерти одразу кількох країн дійшли висновку, що витік стався через диверсію, але хто її зробив – поки що невідомо.

Постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом «Дружба» зупинено з 4 серпня.