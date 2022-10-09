Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко раніше заявляв, що нібито знає «звідки на Білорусь готувався напад»

Міністерство закордонних справ російського сателіта Білорусі вручило дипломатичну ноту послу України в Мінську Ігорю Кизимі у якій вкотре звинуватило Україну в підготовці нападу на Білорусь. Про це повідомила прес-служба МЗС.

«Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі», – йдеться у повідомленні українських дипломатів.

В МЗС запевнили, що звинувачення білоруської влади не відповідають дійсності.

«Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН», – йдеться у повідомленні.

В МЗС також зазначили, що влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України.

Зазначимо, що це не вперше Білорусь звинувачує Україну у нібито підготовці нападу. Зокрема, білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко у березні виправдовував співучасть Білорусі у війні в Україні тим, що начебто «Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі».

Контрольований Кремлем Лукашенко спочатку заявив про якусь «превентивну стрілянину Збройних сил України» нібито в момент попередньої зустрічі з Путіним, що відбулася в Москві 18 лютого, а потім ще сказав, що покаже Путіну «карти підготовки нападу України на Білорусь».

Лукашенко також заявляв, що це Путін інформував його про те, що якби російські війська не атакували Україну з території Білорусі, українські ракети «прилетіли б у Гомель і Мозир»