До Мінська прибули найманці російської приватної військової компанії «Ліга». Вони можуть влаштувати диверсії в білоруських містах або провокації на кордоні з Україною. Зокрема, росіяни можуть влаштувати диверсії в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобринь.

За інформацією Центру національного спротиву, що був створений Силами спеціальних операцій ЗСУ, 20 вересня до Мінська прибули найманці ПВК «Ліга», які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні.

«За інформацією від білоруського підпілля, до Мінська прибули 130 найманців ПВК «Ліга» з особистою зброєю та боєприпасами», – зазначено в повідомленні.

22 вересня на територію охоронного підприємства «ГардСервіс», де базуються найманці, привезли 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

«ГардСервіс» не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі та створено спеціальним указом Алєксандра Лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців», — розповіли у Центрі національного спротиву.

Зазначимо, що 17 вересня Білорусь знову продовжила «військові навчання» з росіянами.