Загальна кількість продовжень військових навчаннь склала вже 21 тиждень

Військові навчання у Білорусі знову продовжили як мінімум до 24 вересня. Про це повідомив інфоресурс «Беларускі Гаюн», який веде моніторинг військової активності на території Білорусі.

Як повідомляється, про продовження навчань свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, який виглядає так:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) – до 24 вересня;

полігон «Гозький» 6 ОМБР (Гродненський район) – до 23 вересня;

полігон «Брестський» 38 ОДШБР (Брестський район) – до 24 вересня;

полігон «Осиповичський» 51 АБР (Осиповичський район) – до 23 вересня;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) – до 23 вересня;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) – до 23 вересня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) – до 23 вересня;

полігон «Лепельський» 19 ОМБР (Лепельський район) – до 24 вересня.

Таким чином загальна кількість продовжень цих навчань з 29 квітня склала 21 тиждень.

Зазначимо, що хоча Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України. Крім того, на території російського сателіта лікуються російські окупанти, які отримали поранення в Україні, а білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко активно підтримує політику російського президента та воєнного злочинця Владіміра Путіна.

26 серпня, самопроголошений президент російського сателіта Білорусі заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою.