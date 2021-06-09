Водій маршруту Дрогобич-Сколе перевозив пасажирів без жодних документів

У вівторок, 8 червня, під час перевірки на автобусному маршруті Дрогобич-Сколе виявили водія, який перевозив пасажирів без жодних дозвільних документів. У результаті водія оштрафували на 1700 грн за нелегальні перевезення. Також йому загрожує штраф 17 тис. грн за порушення карантину.

Як повідомили в ЛОДА, заходи з виявлення нелегальних перевезень проводили управління транспорту та зв'язку ЛОДА спільно із Західним міжрегіональним управлінням «Укртрансбезпеки» та працівниками поліції.

У результаті на водія автобуса, який курсував за маршрутом Дрогобич-Сколе, працівники «Укртрансбезпеки» склали відповідний акт про порушення вимог статті 39 Закону України «Про автомобільний транспорт». За це його покарали штрафом у 1700 грн.

Окрім того, водій автобуса перевозив більше пасажирів, ніж кількість місць для сидіння, чим порушив протиепідемічні заходи. Тому його притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 44-3 КУпАП. Штраф – 17 тис. грн.

Після інциденту керівник управління транспорту та зв’язку ЛОДА Степан Рудницький розповів, що ЛОДА планує відкрити регулярний автобусний маршрут за цим напрямком, аби унеможливити нелегальні перевезення.

Як повідомлялося, 7 червня маршрутка з пасажирами врізалася в дерево у Львові. Маршрут №11 обслуговує перевізник «Міра і К». Після ДТП львівська мерія ініціювала перевірку всіх автобусів цього перевізника. У свою чергу перевізник заявив, що водій цієї маршрутки не працює на підприємстві і виїхав на рейс самовільно. Попередня причина ДТП – технічна несправність автобуса.