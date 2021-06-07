Водій маршрутки, що вранці 7 червня спричинив ДТП і врізався у дерево, не працює на перевізника «Міра і К», що обслуговує маршрут №11. Перевізник запевняє, що водій виїхав на рейс самовільно.

Аварія трапилась у понеділок, 7 червня, на вул. Левандівській. Під час ДТП травмувалися п'ятеро пасажирів.

Як повідомив ZAXID.NET голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, водій, що був за кермом автобуса №11, не мав відповідних документів на місці аварії.

«Це автобус, який абсолютно ніякого стосунку до підприємства не має. Чому він з’явився на маршруті – так само невідомо. Тобто ніяких договірних зобов'язань із власником автобуса немає, водії на підприємстві не оформлені, він з території підприємства не виїжджає. Медичний і технічний контроль не проходить», – розповів Іван Велійка.

Лікар-травматолог Лікарні швидкої допомоги Василь Тонконоженко повідомив ZAXID.NET, що до медзакладу потрапило п'ятеро пасажирів автобуса.

«У діапазоні з 6:30 до 7 :00 доставлено в нашу лікарню п'ятеро потерпілих. Усіх п'ятьох пацієнтів обстежили, надали медичну допомога і скерували на амбулаторне лікування. Частині пацієнтів пропонували госпіталізацію, але вони відмовилися. Травми – множинні забої тіла в різних ділянках, в декого були переломи верхніх кінцівок», – додав Василь Тонконоженко.

Що стало причиною аварії з'ясовують правоохоронці. Наразі ж відомо, що автобус не був оснащений навігацією, як інші міські автобуси. Управління транспорту Львівської міської ради впродовж двох днів чекає офіційну інформацію щодо аварії від перевізника «Міра і К».

«Більше зараз схиляються до причини технічної несправності самого автобуса. Ми з'ясовуємо, яким чином цей автобус вийшов на маршрут, чому міг статись такий інцидент . Також ми звернулися до Укртрансбезпеки для перевірки цього перевізника "Міра і К" і загалом додаткової перевірки усіх міських маршрутів», – сказав ZAXID.NET керівник міського управління транспорту Орест Олеськів.

Нагадаємо, що через аварію поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter