На одному з блокпостів на Луганщині затримали жінку, яка обґрунтовано підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

У прес-центрі операції Об’єднаних сил повідомили, що під час перевірки документів на блокпосту, гвардійці обмежили пересування 32-річної жительки одного із сіл Луганщини. Згідно бази даних вона підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань.

Жінку затримали та доставили до відділу поліції. Їй інкримінують злочини за статтею про «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» (ст. 260 ККУ).

Нагадаємо, 19 серпня у зоні бойових дій на Донбасі від рук снайпера бойовиків загинув 41-річний боєць зі Львова Василь Островський.