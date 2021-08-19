Василь Островський був командиром відділення 24-ї бригади

У четвер, 19 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув 41-річний боєць зі Львова Василь Островський. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, яка дислокується у Яворові на Львівщині.

«Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув мешканець міста Львова, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження», – повідомила у Facebook голова Львівської РДА Христина Замула.

Василь Островський був командиром мотопіхотного відділення 24-ї бригади. Друзі та колеги згадують його як позитивну людину та надійного бійця. У загиблого військового залишився малолітній син.