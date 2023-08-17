На Буковині місцеві жителі в Дністрі виявили утопленика
54-річний чоловік втопився, коли вирішив поплавати
В Чернівецькій області жителі села Вороновиця Дністровського району та місцевий поліцейський виявили у Дністрі потопельника. Люди самотужки дістали тіло і викликали слідчо-оперативну групу. Загиблим виявився зниклий безвісти місцевий житель.
Тіло невідомого чоловіка жителі села Вороновиця виявили в річці 16 серпня, повідомило ДСНС Буковини в четвер, 17 серпня. Загиблий — 54-річний місцевий житель.
Люди правоохоронцям розповіли, що чоловік вирішив покупатися в Дністрі та раптово зник під водою. Родичі та знайомі повідомили про нещасний випадок в поліцію та в службу ДСНС. Серед селян також зголосилися добровольці, та разом з місцевим правоохоронцем розпочали пошуки тіла чоловіка.
Під час обстеження берега річки працівник поліції та місцеві жителі виявили у Дністрі тіло чоловіка та своїми силами підняли його на берег. За даними рятувальної служби Чернівецької області, це вже 18-ий випадок загибелі людини на воді з початку року на Буковині.