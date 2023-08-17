В Чернівецькій області жителі села Вороновиця Дністровського району та місцевий поліцейський виявили у Дністрі потопельника. Люди самотужки дістали тіло і викликали слідчо-оперативну групу. Загиблим виявився зниклий безвісти місцевий житель.

Тіло невідомого чоловіка жителі села Вороновиця виявили в річці 16 серпня, повідомило ДСНС Буковини в четвер, 17 серпня. Загиблий — 54-річний місцевий житель.

Люди правоохоронцям розповіли, що чоловік вирішив покупатися в Дністрі та раптово зник під водою. Родичі та знайомі повідомили про нещасний випадок в поліцію та в службу ДСНС. Серед селян також зголосилися добровольці, та разом з місцевим правоохоронцем розпочали пошуки тіла чоловіка.

Під час обстеження берега річки працівник поліції та місцеві жителі виявили у Дністрі тіло чоловіка та своїми силами підняли його на берег. За даними рятувальної служби Чернівецької області, це вже 18-ий випадок загибелі людини на воді з початку року на Буковині.