Весілля в Красноїльську святкували 400 осіб

На Буковині після гучного весілля на 400 осіб до Сторожинецької лікарні госпіталізували 20 хворих на коронавірус гостей. Усі вони були на весіллі в селі Красноїльськ тиждень тому, гуляли в ресторані. Як кажуть лікарі, серед госпіталізованих – жодного вакцинованого. Про спалах коронавірусу після весілля у Чернівецькій області повідомило tsn.

«Сім’ями просто поступають з того району. З гарячкою, задухою та кашлем – нині опинились на лікарняних ліжках 20 осіб. Майже всі на кисневій дотації, їхній стан середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні tsn.